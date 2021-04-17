J&J: Недостатньо свідчень, що вакцина проти COVID-19 викликає тромби
Вчені з Johnson & Johnson, що займається вакцинами, кажуть: недостатньо даних, що ця вакцина проти COVID-19 викликає тромби.
Джерело: CNN з посиланням на лист вчених у Медичний журнал Нової Англії
Дослівно: "Наразі даних недостатньо, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між цими подіями і вакциною Ad26.COV2.S…
Потрібні додаткові дані, щоб прояснити спостереження тромботичної тромбоцитопенічної пурпури в осіб, які отримують вакцину проти COVID-19".
Деталі: Зазначається, що вчені "тісно співпрацюють з експертами і регулюючими органами для оцінки даних, і ми підтримуємо відкриту передачу цієї інформації професіоналам охорони здоров'я та громадськості".
J&J раніше припинила пізні випробування вакцини після одиничного випадку рідкісного захворювання. Тоді було встановлено, що "явною причинно-наслідкового зв'язку немає", і комісія з контролю за безпекою погодилася, що випробування можна продовжити.
Передісторія:
- 13 квітня стало відомо, що у США рекомендували призупинити щеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.
- Було зафіксовано 6 випадків розвитку тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла.
- На той момент у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J.
- У більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.
- J&J відкладе масштабне постачання вакцини до Європи.