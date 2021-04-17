J&J: Недостатньо свідчень, що вакцина проти COVID-19 викликає тромби

Вчені з Johnson & Johnson, що займається вакцинами, кажуть: недостатньо даних, що ця вакцина проти COVID-19 викликає тромби.

Джерело: CNN з посиланням на лист вчених у Медичний журнал Нової Англії

Дослівно: "Наразі даних недостатньо, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між цими подіями і вакциною Ad26.COV2.S…

Потрібні додаткові дані, щоб прояснити спостереження тромботичної тромбоцитопенічної пурпури в осіб, які отримують вакцину проти COVID-19".

Деталі: Зазначається, що вчені "тісно співпрацюють з експертами і регулюючими органами для оцінки даних, і ми підтримуємо відкриту передачу цієї інформації професіоналам охорони здоров'я та громадськості".

J&J раніше припинила пізні випробування вакцини після одиничного випадку рідкісного захворювання. Тоді було встановлено, що "явною причинно-наслідкового зв'язку немає", і комісія з контролю за безпекою погодилася, що випробування можна продовжити.

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