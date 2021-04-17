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J&J: Недостаточно свидетельств, что вакцина против COVID-19 вызывает тромбы

Суббота, 17 апреля 2021, 04:50

Ученые из Johnson & Johnson, которая занимается вакцинами, говорят: недостаточно данных, что эта вакцина против COVID-19 вызывает тромбы.

Источник: CNN со ссылкой на письмо ученых в Медицинский журнал Новой Англии

Дословно: "Сейчас данных недостаточно, чтобы установить причинно-следственную связь между этими событиями и вакциной Ad26.COV2.S...

Нужны дополнительные данные, чтобы прояснить наблюдения тромботической тромбоцитопенической пурпуры у лиц, получающих вакцину против COVID-19".

Детали: Отмечается, что ученые "тесно сотрудничают с экспертами и регулирующими органами для оценки данных, и мы поддерживаем открытую передачу этой информации профессионалам здравоохранения и общественности".

J&J ранее прекратила поздние испытания вакцины после единичного случая редкого заболевания. Тогда было установлено, что "явной причинно-следственной связи нет", и комиссия по контролю за безопасностью согласилась, что испытания можно продолжить.

Предыстория:

  • 13 апреля стало известно, что в США рекомендовали приостановить прививки вакциной J&J после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов.
  • Было зафиксировано 6 случаев развития тромбов. Они произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Тромбы возникли в венах, отводящих кровь из мозга в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла.
  • На тот момент в США сделали уже более 6,8 млн прививок вакциной J&J.
  • У большинства пациентов не было никаких или очень мягкие побочные реакции.
  • J&J отложит масштабные поставки вакцины в Европу.

Темы: вакцинациякоронавирус


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