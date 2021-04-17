J&J: Недостаточно свидетельств, что вакцина против COVID-19 вызывает тромбы

Ученые из Johnson & Johnson, которая занимается вакцинами, говорят: недостаточно данных, что эта вакцина против COVID-19 вызывает тромбы.

Источник: CNN со ссылкой на письмо ученых в Медицинский журнал Новой Англии

Дословно: "Сейчас данных недостаточно, чтобы установить причинно-следственную связь между этими событиями и вакциной Ad26.COV2.S...

Нужны дополнительные данные, чтобы прояснить наблюдения тромботической тромбоцитопенической пурпуры у лиц, получающих вакцину против COVID-19".

Детали: Отмечается, что ученые "тесно сотрудничают с экспертами и регулирующими органами для оценки данных, и мы поддерживаем открытую передачу этой информации профессионалам здравоохранения и общественности".

J&J ранее прекратила поздние испытания вакцины после единичного случая редкого заболевания. Тогда было установлено, что "явной причинно-следственной связи нет", и комиссия по контролю за безопасностью согласилась, что испытания можно продолжить.

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