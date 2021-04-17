Американці знову летять на Місяць: SpaceХ уклала угоду з NASA

Компанія Ілона Маска SpaceХ отримала контракт на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.

Джерело: повідомлення NASA, Ілон Маск у Twitter

Деталі: Очільниця програми NASA з доставки людей на Місяць Ліза Вотсон-Морган наголосила, що NASA обрала SpaceX для повернення американських астронавтів на супутник Землі.

За її словами, у планах команди – вивчення нових районів Місяця протягом більш тривалого часу.

Зазначається, що загальна вартість контракту сягає 2,89 мільярда доларів.

У майбутньому проводитимуться тестування багаторазового корабля Starship, щоб гарантувати безпеку астронавтів.

Довідково: Американська космічна програма "Аполлон" почалась у 1961 році для здійснення першої пілотованої висадки на Місяць. Першими людьми на місяці стали Ніл Армстронг та Базз Олдрін 20 липня 1969 року в рамках місії Аполлон-11.

Під час наступних п'яти проєктів за програмою Аполлон були також здійснені успішні висадки астронавтів на Місяць, остання з яких – у 1972 році.

Нагадаємо: У вересні 2020 NASA оприлюднило деталі плану "Артеміда", згідно з яким перед космічним відомством стоїть завдання з безпечного повернення людини на Місяць у 2024 році.