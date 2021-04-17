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Американці знову летять на Місяць: SpaceХ уклала угоду з NASA

Субота, 17 квітня 2021, 09:04
Ілюстрація Spacex

Компанія Ілона Маска SpaceХ отримала контракт на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році.

Джерело: повідомлення NASA, Ілон Маск у Twitter

Деталі: Очільниця програми NASA з доставки людей на Місяць Ліза Вотсон-Морган наголосила, що NASA обрала SpaceX для повернення американських астронавтів на супутник Землі.

За її словами, у планах команди – вивчення нових районів Місяця протягом більш тривалого часу.

Зазначається, що загальна вартість контракту сягає 2,89 мільярда доларів.

У майбутньому проводитимуться тестування багаторазового корабля Starship, щоб гарантувати безпеку астронавтів.

Нагадаємо: У вересні 2020 NASA оприлюднило деталі плану "Артеміда", згідно з яким перед космічним відомством стоїть завдання з безпечного повернення людини на Місяць у 2024 році.

Українська правда
Теми: космосІлон МаскСША


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