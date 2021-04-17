Американцы снова летят на Луну: SpaceХ заключила соглашение с NASA

Компания Илона Маска SpaceХ получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.

Источник: сообщение NASA, Илон Маск в Twitter

Детали: Руководитель программы NASA по доставке людей на Луну Лиза Уотсон-Морган отметила, что NASA выбрала SpaceX для возвращения американских астронавтов на спутник Земли.

По ее словам, в планах команды – изучение новых районов Луны в течение более длительного времени.

Отмечается, что общая стоимость контракта составляет 2,89 миллиарда долларов.

В будущем будет проводиться тестирование корабля Starship, чтобы гарантировать безопасность астронавтов.

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Справка: Американская космическая программа "Аполлон" началась в 1961 году для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну. Первыми людьми на Луне стали Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 в рамках миссии Аполлон-11.

Во время следующих пяти проектов по программе Аполлон были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из которых - в 1972 году.

Напомним: В сентябре 2020 года NASA обнародовало детали плана "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.