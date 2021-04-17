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Ще 13 тисяч українців зробили щеплення проти Covid – МОЗ

Субота, 17 квітня 2021, 10:16
Ще 13 тисяч українців зробили щеплення проти Covid – МОЗ

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13 044 людини.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445 859 осіб, завершили вакцинацію - 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).

Водночас у Черкаській області за останню добу не зробили жодного щеплення.

МОЗ зазначає, що вакцинація проводилася 212 мобільними бригадами з імунізації і 484 пунктами щеплення.

Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися вже 463 119 осіб.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
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