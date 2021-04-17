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Еще 13 тысяч украинцев сделали прививки против Covid – МОЗ

Суббота, 17 апреля 2021, 10:16

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 13 044 человека.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Всего с начала прививочной кампании первую дозу получили 445 859 человек, завершили вакцинацию - 5 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Лидерами по количеству сделанных за сутки прививок является Львовщина (2689), Киев (1764) и Житомирщина (921).

В то же время в Черкасской области за последние сутки не сделали ни одной прививки.

Минздрав отмечает, что вакцинация проводилась 212 мобильными бригадами по иммунизации и 484 пунктами прививок.

По состоянию на 16 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 463 119 человек.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав


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