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Еще 13 тысяч украинцев сделали прививки против Covid – МОЗ

Суббота, 17 апреля 2021, 10:16
Еще 13 тысяч украинцев сделали прививки против Covid – МОЗ

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 13 044 человека.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Всего с начала прививочной кампании первую дозу получили 445 859 человек, завершили вакцинацию - 5 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Лидерами по количеству сделанных за сутки прививок является Львовщина (2689), Киев (1764) и Житомирщина (921).

В то же время в Черкасской области за последние сутки не сделали ни одной прививки.

Минздрав отмечает, что вакцинация проводилась 212 мобильными бригадами по иммунизации и 484 пунктами прививок.

По состоянию на 16 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 463 119 человек.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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