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Помер український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський

Субота, 17 квітня 2021, 10:40
Помер український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський

17 квітня помер відомий український письменник та громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський.

Джерело: повідомлення ексдепутата Львівської міської ради Ігоря Телішевського у Facebook

Деталі: Яворівського не стало на 79 році життя.

Володимир Олександрович Яворівський на родився на Вінниччині, був одним з борців за незалежність України у ХХ сторіччі.

Свого часу працював редактором на радіо та кореспондентом кількох видань, кіносценаристом і літконсультантом. Народний депутат України 1-го, 2-го, 4-го 5-го, 6-го скликань.

Автор повістей, романів та нарисів, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість "Вічні Кортеліси" (1984 рік), у 2005 році отримав літературну премію імені Дмитра Загула.

Українська правда

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Теми: Україна
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