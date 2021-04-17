Помер український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський
Субота, 17 квітня 2021, 10:40
17 квітня помер відомий український письменник та громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський.
Джерело: повідомлення ексдепутата Львівської міської ради Ігоря Телішевського у Facebook
Деталі: Яворівського не стало на 79 році життя.
Володимир Олександрович Яворівський на родився на Вінниччині, був одним з борців за незалежність України у ХХ сторіччі.
Свого часу працював редактором на радіо та кореспондентом кількох видань, кіносценаристом і літконсультантом. Народний депутат України 1-го, 2-го, 4-го 5-го, 6-го скликань.
Автор повістей, романів та нарисів, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість "Вічні Кортеліси" (1984 рік), у 2005 році отримав літературну премію імені Дмитра Загула.
Українська правда