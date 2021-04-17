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Умер украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский

Суббота, 17 апреля 2021, 10:40
Умер украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский

17 апреля скончался известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

Источник: сообщение экс-депутата Львовского городского совета Игоря Телишевского в Facebook

Детали: Яворивского не стало на 79 году жизни.

Владимир Александрович Яворивский родился в Винницкой области, был одним из борцов за независимость Украины в ХХ веке.

В свое время работал редактором на радио и корреспондентом нескольких изданий, киносценаристом и литконсультантом.  Народный депутат Украины 1-го, 2-го, 4-го 5-го, 6-го созывов.

Автор повестей, романов и очерков, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год), в 2005 году получил литературную премию имени Дмитрия Загула.

Украинская правда

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Темы: Украина
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