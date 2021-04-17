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Віцепрем’єр Чехії передумав їхати до Москви, де мав обговорити "Спутник V"

Субота, 17 квітня 2021, 12:39
Віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек

Віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек скасував свій візит до Москви, під час якого мав домовлятися про російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Скасування візиту пояснюється необхідністю брати участь у засіданні уряду в понеділок.

"Щодо моєї запланованої поїздки до Москви - вчора ми домовились з прем'єр-міністром про те, що мені необхідно взяти участь у засіданні уряду в понеділок", - повідомив Гамачек сьогодні у Twitter.

У Москві Гамачек хотів домовитись про можливі поставки російської вакцини "Спутник V" після її затвердження Європейським агентством з лікарських засобів.

Останніми днями прем’єр Андрей Бабіш неодноразово заявляв, що не згоден з поїздкою. Він порадив Гамачеку не їхати до Москви, бо зараз не час для цього.

"Вакцини - не порядок денний пана Гамачека, і час не ідеальний", - сказав Бабіш в інтерв'ю в четвер. За його словами, Чехія може отримати майже 300 000 доз російської вакцини майже відразу, але чекає на затвердження ЄС.

Чеські ЗМІ вважають, що скасування поїздки може бути викликане двома причинами. По-перше, нинішнью напруженою зовнішньополітичною ситуацією в світі. По-друге, наміром опозиційних партій висловити недовіру коаліційному уряду Бабіша, в який входять представники центристського руху ANO, очолюваного Бабішем, і соціал-демократи, лідером яких є Гамачек.

Теми: ЧехіяРосіямедицина


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