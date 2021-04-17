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Вице-премьер Чехии передумал ехать в Москву, где должен был обсудить "Спутник V"

Суббота, 17 апреля 2021, 12:39
Вице-премьер Чехии Ян Гамачек

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил свой визит в Москву, во время которого собирался договариваться о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Отмена визита объясняется необходимостью участвовать в заседании правительства в понедельник.

"Что касается моей запланированной поездки в Москву - вчера мы договорились с премьер-министром о том, что мне необходимо принять участие в заседании правительства в понедельник", - сообщил Гамачек сегодня в Twitter.

В Москве Гамачек хотел договориться о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" после ее утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам.

В последние дни премьер Андрей Бабиш неоднократно заявлял, что не согласен с поездкой. Он посоветовал Гамачек не ехать в Москву, потому что сейчас не время для этого.

"Вакцины - не порядок дня господина Гамачека, и время не идеален", - сказал Бабиш в интервью в четверг. По его словам, Чехия может получить почти 300 000 доз российской вакцины почти сразу, но ждет утверждения ЕС.

Чешские СМИ считают, что отмена поездки может быть вызвано двумя причинами. Во-первых, нинишнью напряженной внешнеполитической ситуацией в мире. Во-вторых, намерением оппозиционных партий выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша, в который входят представители центристского движения ANO, возглавляемого Бабишем, и социал-демократы, лидером которых является Гамачек.

Темы: ЧехияРосcиямедицина


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