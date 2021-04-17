Погода: насувається холодний циклон, можливі заморозки
У найближчі дні в країні збережеться прохолодна погода, а в середині наступного тижня на територію України насунеться холодний циклон, ймовірні нічні заморозки.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
Деталі: Неділя, 18 квітня, не обіцяє теплої погоди. У більшості областей вдень очікується +10+14 градусів.
На Півночі, північному сході буде ще холодніше, +7+12 градусів. У Карпатах, на високогір'ї, місцями температура опуститься нижче нуля.
Найближчої ночі в багатьох областях – заморозки.
Проте циклон із дощами "прикриють" від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину.
На решті території України 18 квітня буде без опадів.
У Києві неділя передбачається вологою та прохолодною. Місцями дощ, вдень близько +11 градусів.
Пряма мова: "20-22 квітня припреться в Україну черговий циклон на наші голови - побільшає опадів, вітру, буде холоднувато. Видно, атмосфера вирішила свіжою, м’яко кажучи, погодою змусити нас моторніше готуватися до Великодня".
Квітень рветься вперед, як шовковистий спаніель на прогулянку, але атмосфера ніяк не спустить його з повідка -...Опубліковано Наталкою Діденко Пʼятниця, 16 квітня 2021 р.