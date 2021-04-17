Погода: насувається холодний циклон, можливі заморозки

У найближчі дні в країні збережеться прохолодна погода, а в середині наступного тижня на територію України насунеться холодний циклон, ймовірні нічні заморозки.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Неділя, 18 квітня, не обіцяє теплої погоди. У більшості областей вдень очікується +10+14 градусів.

На Півночі, північному сході буде ще холодніше, +7+12 градусів. У Карпатах, на високогір'ї, місцями температура опуститься нижче нуля.

Найближчої ночі в багатьох областях – заморозки.

Проте циклон із дощами "прикриють" від заморозків Чернігівщину, Полтавщину, Сумщину, Київщину, ймовірно, Житомирщину та Рівненщину.

На решті території України 18 квітня буде без опадів.

У Києві неділя передбачається вологою та прохолодною. Місцями дощ, вдень близько +11 градусів.

Пряма мова: "20-22 квітня припреться в Україну черговий циклон на наші голови - побільшає опадів, вітру, буде холоднувато. Видно, атмосфера вирішила свіжою, м’яко кажучи, погодою змусити нас моторніше готуватися до Великодня".