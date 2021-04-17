Погода: надвигается холодный циклон, возможны заморозки

В ближайшие дни в стране сохранится прохладная погода, а в середине следующей недели на территорию Украины надвинется холодный циклон, вероятны ночные заморозки.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Воскресенье, 18 апреля, не обещает теплой погоды. В большинстве областей днем ​​ожидается +10+14 градусов.

На севере, северо-востоке будет еще холоднее, +7+12 градусов. В Карпатах, на высокогорье, местами температура опустится ниже нуля.

Ближайшей ночью во многих областях – заморозки.

Однако циклон с дождями "прикроют" от заморозков Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, и, вероятно, Житомирскую и Ровенскую области.

На остальной территории Украины 18 апреля без осадков.

В воскресенье в Киеве погода будет влажной и прохладной. Местами дождь, днем ​​около +11 градусов.

Прямая речь: "20-22 апреля припрется в Украину очередной циклон на наши головы - станет больше осадков, ветра, будет холодновато. Видимо, атмосфера решила свежей погодой заставить нас проворнее готовиться к Пасхе".