Погода: надвигается холодный циклон, возможны заморозки
В ближайшие дни в стране сохранится прохладная погода, а в середине следующей недели на территорию Украины надвинется холодный циклон, вероятны ночные заморозки.
Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook
Детали: Воскресенье, 18 апреля, не обещает теплой погоды. В большинстве областей днем ожидается +10+14 градусов.
На севере, северо-востоке будет еще холоднее, +7+12 градусов. В Карпатах, на высокогорье, местами температура опустится ниже нуля.
Ближайшей ночью во многих областях – заморозки.
Однако циклон с дождями "прикроют" от заморозков Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, и, вероятно, Житомирскую и Ровенскую области.
На остальной территории Украины 18 апреля без осадков.
В воскресенье в Киеве погода будет влажной и прохладной. Местами дождь, днем около +11 градусов.
Прямая речь: "20-22 апреля припрется в Украину очередной циклон на наши головы - станет больше осадков, ветра, будет холодновато. Видимо, атмосфера решила свежей погодой заставить нас проворнее готовиться к Пасхе".
Квітень рветься вперед, як шовковистий спаніель на прогулянку, але атмосфера ніяк не спустить його з повідка -...Опубліковано Наталкою Діденко Пʼятниця, 16 квітня 2021 р.