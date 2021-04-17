Канцлер Австрії пропонує провести зустріч Байдена з Путіним у Відні

За словами федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца, Відень є можливим місцем для проведення саміту між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

"Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно повинна бути", - сказав Курц.

За його словами, зараз є кілька міст, які розглядаються як місце проведення зустрічі, "і Відень - одне з них".

Курц заявив, що Австрія не виконує "жодної посередницької ролі".

Однак він підкреслив: "Для всього світу, для всієї Європи добре, якщо буде така зустріч, незалежно від того, де вона буде проведена. Але звичайно, якщо вона відбудеться в Австрії, якщо вона відбудеться у Відні, це велика честь для нас".

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Таку пропозицію висунула також Чехія.