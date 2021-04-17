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Канцлер Австрии предлагает провести встречу Байдена с Путиным в Вене

Суббота, 17 апреля 2021, 15:08
Канцлер Австрии предлагает провести встречу Байдена с Путиным в Вене

По словам федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, Вена возможным местом для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

"Мы уже контактируем с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно должна быть", - сказал Курц.

По его словам, сейчас есть несколько городов, которые рассматриваются как место проведения встречи, "и Вена - один из них".

Курц заявил, что Австрия не выполняет "никакой посреднической роли".

Однако он подчеркнул: "Для всего мира, для всей Европы хорошо, если будет такая встреча, независимо от того, где она будет проведена. Но конечно, если она состоится в Австрии, если она состоится в Вене, это большая честь для нас".

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встреча в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Финляндия предложила США и России принять возможной встрече Путина и Байдена.

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Темы: БайденПутинАвстрия
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