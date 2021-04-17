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В Урядовому офісі євроінтеграції бракує половини експертів

Субота, 17 квітня 2021, 15:56
В Урядовому офісі євроінтеграції бракує половини експертів
Ольга Стефанішина

В Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції відсутній не лише гендиректор, а я половина необхідних експертів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook.

"В Урядовому офісі відсутній не лише гендиректор, але й 26 державних експертів з 59. Іншими словами практично половина інституційної спроможності офісу. Як людина, котра очолювала Урядовий офіс два роки я точно знаю, що це шалене навантаження на експертів і загалом загрожує інституційній спроможності Урядового офісу як по лінії ЄС, так і по лінії НАТО" - написала вона.

"Амбітність завдань, які ми поставили перед собою в сфері інтеграції України до ЄС і НАТО просто зобов'язує нас сформувати спроможну сильну інституцію, що зможе гідно втілювати всі важливі завдання для якнайшвидшої європейської та євроатлантичної інтеграції України" - наголосила Стефанішина.

Як повідомлялося, віцепрем’єрка доручила оголосити та провести конкурс на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина була гендиректором Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції раніше і покинула цю посаду восени 2019 року, а оголошений Кабміном кадровий конкурс не дав результату. У січні 2020 року ситуація стала критичною: свою посаду покинула також в.о. керівника офісу Юлія Гаряча. 

З трьох топ-посадовців УО лишився один, заступник гендиректора Олексій Генчев, який за посадовими обов’язками мав би курувати питання НАТО – а за відсутності колег, став вести всі напрямки.

Дійшло до того, що українському урядові на цю проблему почали публічно натякати у ЄС. Очільниця Групи підтримки України Катаріна Матернова в інтерв’ю ЄП заявила, що "хоче побачити Урядовий офіс із повністю укомплектованим штатом" і розповіла про чотири умови, за яких робота офісу може стати ефективною.

Детальніше про це читайте у статті Врятувати асоціацію: чому урядова євроінтеграція потребує другого дихання.

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Теми: євроінтеграціяКабінет міністрів
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