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В Правительственном офисе евроинтеграции не хватает половины экспертов

Суббота, 17 апреля 2021, 15:56
В Правительственном офисе евроинтеграции не хватает половины экспертов
Ольга Стефанишина

В Правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции отсутствует не только гендиректор, а я половина необходимых экспертов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

"В правительственном офисе отсутствует не только гендиректор, но и 26 государственных экспертов из 59. Другими словами практически половина институциональной способности офиса. Как человек, возглавляла Правительственный офис два года я точно знаю, что это безумная нагрузка на экспертов и вообще грозит институциональной способности Правительственного офиса как по линии ЕС, так и по линии НАТО"- написала она.

"Амбициозность задач, которые мы поставили перед собой в сфере интеграции Украины в ЕС и НАТО просто обязывает нас сформировать способную сильную организацию, которая сможет достойно воплощать все важные задачи для скорейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины" - подчеркнула Стефанишина.

Как сообщалось, вицепремьерка поручила объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, Ольга Стефанишина была гендиректором Правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции ранее и покинула этот пост осенью 2019 года, а объявленный Кабмином кадровый конкурс не дал результата. В января 2020 года ситуация стала критической: свой пост покинула также и.о. руководителя офиса Юлия Горячая.

Из трех топ-чиновников УО остался один, заместитель гендиректора Алексей Генчев, который по должностным обязанностям должен курировать вопросы НАТО - а при отсутствии коллег, стал вести все направления.

Дошло до того, что украинскому правительству на эту проблему начали публично намекать в ЕС. Руководительница Группы поддержки Украины Катарина Матернова в интервью ЕП заявила, что "хочет увидеть Правительственный офис с полностью укомплектованным штатом" и рассказала о четырех условия, при которых работа офиса может стать эффективной.

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Темы: евроинтеграцияКабинет министров
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