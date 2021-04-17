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Ексглаву МВС Італії судитимуть за незаконне затримання мігрантів

Субота, 17 квітня 2021, 17:01
Фото: Global Look Press/ZUMA/Silvia Lore

У суботу італійський суддя наказав Маттео Сальвіні, ексклаві МВС і лідеру ультраправої партії "Ліга", постати перед судом за звинуваченням у незаконному затриманні людей через його рішення не допустити висадки в країну понад 100 мігрантів у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розгляд справи розпочнеться в столиці Сицилії Палермо 15 вересня.

Судова справа зосереджена на інциденті, який трапився в липні 2019 року, коли Сальвіні протягом шести днів блокував понад 100 людей на борту корабля берегової охорони, чекаючи, поки європейські союзники погодяться прийняти їх.

Сальвіні заявив, що діяв у національних інтересах, аби сповільнити потік нелегальних мігрантів з Середземного моря. Він також стверджує, що весь уряд підтримав його ініціативу - це твердження заперечив вже колишній прем’єр-міністр Джузеппе Конте. 

Магістрати на Сицилії вимагали судити Сальвіні за передбачуване зловживання службовим становищем та незаконне затримання мігрантів, заявивши, що він діяв незалежно від уряду.

Будучи міністром внутрішніх справ протягом 14 місяців, Сальвіні рішуче виступив проти кораблів неурядових організацій, які рятували мігрантів в морі, звинувачуючи їх у фактичній співпраці з торговцями людьми.

Теми: Італія


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