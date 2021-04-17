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Экс-главу МВД Италии будут судить за незаконное задержание мигрантов

Суббота, 17 апреля 2021, 17:01
Фото: Global Look Press/ZUMA/Silvia Lore

В субботу итальянский судья приказал Маттео Сальвини, эксклаве МВД и лидеру ультраправой партии "Лига", предстать перед судом по обвинению в незаконном задержании людей из-за его решения не допустить высадки в стране более 100 мигрантов в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рассмотрение дела начнется в столице Сицилии Палермо 15 сентября.

Судебное дело сосредоточено на инциденте, который произошел в июле 2019 года, когда Сальвини в течение шести дней блокировал более 100 человек на борту корабля береговой охраны, ожидая, пока европейские союзники согласятся принять их.

Сальвини заявил, что действовал в национальных интересах, чтобы замедлить поток нелегальных мигрантов из Средиземного моря. Он также утверждает, что все правительство поддержало его инициативу - это утверждение отрицает уже бывший премьер-министр Джузеппе Конте.

Магистраты на Сицилии требовали судить Сальвини за предполагаемое злоупотребление служебным положением и незаконное задержание мигрантов, заявив, что он действовал независимо от правительства.

Будучи министром внутренних дел в течение 14 месяцев, Сальвини решительно выступил против кораблей неправительственных организаций, спасавших мигрантов в море, обвиняя их в фактической сотрудничества с торговцами людьми.

Темы: Италия


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