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Після зустрічі з Зеленським Макрон поговорить із Путіним

Субота, 17 квітня 2021, 17:34

Найближчим часом президент Франції Еммануель макрон планує провести розмову з російським коллегою Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Як зазначається, у п'ятницю Макрон прийняв у Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського. З цієї нагоди Макрон підтвердив прихильність Франції до єдності і суверенітету України.

Макрон також відзначив складність досягнення згоди щодо Донбасу та ризики військової ескалації в регіоні.

"Президент республіки та президент Зеленський також поспілкувалися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель через відеозв'язок. Вони спільно зазначили, що висновки Паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються повністю актуальними і вимагаливід Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки найближчим часом обговорить це з президентом Путіним" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Теми: ФранціяПутінРосія


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