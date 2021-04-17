Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після зустрічі з Зеленським Макрон поговорить із Путіним

Субота, 17 квітня 2021, 17:34
Після зустрічі з Зеленським Макрон поговорить із Путіним

Найближчим часом президент Франції Еммануель Макрон планує провести розмову з російським коллегою Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Як зазначається, у п'ятницю Макрон прийняв у Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського. З цієї нагоди Макрон підтвердив прихильність Франції до єдності і суверенітету України.

Макрон також відзначив складність досягнення згоди щодо Донбасу та ризики військової ескалації в регіоні.

"Президент республіки та президент Зеленський також поспілкувалися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель через відеозв'язок. Вони спільно зазначили, що висновки Паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються повністю актуальними і вимагаливід Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки найближчим часом обговорить це з президентом Путіним" - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

"Українська правда" в Threads

Теми: ФранціяПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
Усі новини...
Реклама: