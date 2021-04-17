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После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным

Суббота, 17 апреля 2021, 17:34
После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным

В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Как отмечается, в пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины.

Макрона также отметил сложность достижения согласия по Донбасса и риски военной эскалации в регионе.

"Президент республики и президент Зеленский также пообщались с канцлером Германии Ангелой Меркель через видеосвязь. Они совместно отметили, что выводы Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требовали от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики в ближайшее время обсудит это с президентом Путиным ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

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Темы: ФранцияПутинРосcия
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