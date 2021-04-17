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Чехія висилає 18 російських дипломатів і розшукує "Петрова" й "Боширова"

Субота, 17 квітня 2021, 21:55
Чехія висилає 18 російських дипломатів і розшукує Петрова й Боширова

МЗС Чехії повідомило про вислання з країни 18 російських дипломатів.

Джерело: Novinky.cz, поліція Чехії

Деталі: За інформацією МЗС країни, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів у Чехії в 2014 році.

Дослівно: "Міністр закордонних справ Ян Гамачек вислав усіх дипломатів, які були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб ГРУ і СЗР. Це 18 осіб. У них є 48 годин, щоб покинути Чехію.

Гамачек вже проінформував про це посла Росії, і ситуація все ще обговорюється з зарубіжними партнерами".

Більше деталей: У той же час, поліція Чехії оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

МЗС РФ назвав "фокусами" рішення Чехії про висилку дипломатів і попередив про наслідки, пише "Інтерфакс".

"Празі добре відомо, що відбудеться після подібних фокусів", - сказала журналістам офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Що передувалоВіцепрем’єр Чехії Ян Гамачек раптово скасував свій візит до Москви, під час якого мав домовлятися про російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Передісторія:

  • У 2018 році після отруєння в британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новичок" колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії британська поліція опублікувала фото та назвала імена перших підозрюваних в отруєнні Скрипалів – Александра Петрова та Руслана Боширова.
  • Bellingcat та The Insider довели, що Петров і Боширов – співробітники Головного розвідувального управління РФ під іменами Александр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Теми: ЧехіяРосія
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