Чехія висилає 18 російських дипломатів і розшукує "Петрова" й "Боширова"

МЗС Чехії повідомило про вислання з країни 18 російських дипломатів.

Джерело: Novinky.cz, поліція Чехії

Деталі: За інформацією МЗС країни, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів у Чехії в 2014 році.

Дослівно: "Міністр закордонних справ Ян Гамачек вислав усіх дипломатів, які були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб ГРУ і СЗР. Це 18 осіб. У них є 48 годин, щоб покинути Чехію.

Гамачек вже проінформував про це посла Росії, і ситуація все ще обговорюється з зарубіжними партнерами".

Більше деталей: У той же час, поліція Чехії оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

МЗС РФ назвав "фокусами" рішення Чехії про висилку дипломатів і попередив про наслідки, пише "Інтерфакс".

"Празі добре відомо, що відбудеться після подібних фокусів", - сказала журналістам офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Що передувало: Віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек раптово скасував свій візит до Москви, під час якого мав домовлятися про російську вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Передісторія: