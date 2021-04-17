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Чехия высылает 18 российских дипломатов и разыскивает "Петрова" и "Боширова"

Суббота, 17 апреля 2021, 21:55
Чехия высылает 18 российских дипломатов и разыскивает Петрова и Боширова

МИД Чехии сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Источник: Novinky.cz, полиция Чехии

Детали: По информации МИД страны, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что есть обоснованные подозрения в причастности российских спецслужб ко взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Дословно: "Министр иностранных дел Ян Гамачек выслал всех дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. Это 18 человек. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию.

Гамачек уже проинформировал об этом посла России, и ситуация все еще обсуждается с зарубежными партнерами".

Больше деталей: В то же время, полиция Чехии объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края. 

МИД РФ назвал "фокусами" решение Чехии о высылке дипломатов и предупредил о последствиях, пишет "Интерфакс".

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что предшествовало: Вице-премьер Чехии Ян Гамачек неожиданно отменил свой визит в Москву, во время которого собирался договариваться о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Предыстория:

  • В 2018 году после отравления в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская полиция опубликовала фото и назвала имена первых подозреваемых в отравлении Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова.
  • Bellingcat и The Insider доказали, что Петров и Боширов – сотрудники Главного разведывательного управления РФ под именами Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Темы: ЧехияРосcия
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