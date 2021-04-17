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У Байдена обещают увеличить лимит на прием беженцев

Суббота, 17 апреля 2021, 23:22

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден увеличит лимит на прием беженцев.

Источник: Голос Америки

Детали: Соответствующее решение будет принято до середины мая.

Ранее в пятницу Белый дом подтвердил действие ограничений на количество беженцев на уровне 15 000 на этот бюджетный год, который заканчивающийся осенью 2021 года. Это ограничение было установлено бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Решение продлить действие ограничения, установленного предыдущим президентом, вызвало критику политиков от Демократической партии США. Конгрессвумен от Демократической партии Ильхам Омар назвала решение о сохранении ограничений "позорным", а председатель Юридического комитета Палаты представителей США, конгрессмен от Демократической партии Джерри Недлер отметил, что он "глубоко разочарован сегодняшним решением сохранить низкие уровни принятия беженцев, установленные при Трампе".

В ответ на критику, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что "окончательное, увеличенное ограничение" будет установлено Байденом до 15 мая.

Что предшествовало: В феврале Белый дом объявил о намерении Байдена увеличить ограничения с 15 000 до 62 500 беженцев на этот бюджетный год, который заканчивается 1 октября и увеличить ограничение до 125 000 на следующий год.

Псаки заявила, что цель принять 62 500 беженцев уже к концу этого бюджетного года не является реалистичной, "учитывая уничтоженную программу принятия беженцев, которую мы унаследовали".

Темы: СШАБайден


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