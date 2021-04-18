Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Погода: синоптики попередили про дощі та прохолодні ночі

Неділя, 18 квітня 2021, 09:55
Фото: proprepiaf

В Україні у неділю а також на початку наступного тижня збережеться дощова погода з нічним зниженням температури, вдень у всіх регіонах від +10 до +15 градусів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 18 квітня хмарно з проясненнями. У північних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер слабкий. Температура вночі 2-7° тепла, у західних, центральних, південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.

У Києві та столичному регіоні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, близько 5° тепла, вдень прогріється до +13°.

Хмарна погода збережеться в Україні в понеділок та вівторок 19-20 квітня. У Карпатському регіоні невеликий дощ, у горах з мокрим снігом.

20 квітня у південних, центральних та східних областях можливі сильні дощі, пориви вітру. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні до +9°, вдень 10-15°.

У Києві та області 19-20 квітня буде хмарно, без істотних опадів, лише вдень 20 квітня пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 1-6° тепла, вдень від +10 до +15 градусів.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ

Коронавірус: більше 10 тисяч нових заражень, 250 хворих померли

Два бойових британських кораблі увійдуть у Чорне море – ЗМІ

відеоРосійські окупанти обстріляли житлові будинки на Донеччині

Росія представляє загрозу безпеці Європи – міністр оборони Німеччини

Захід повинен позначити "червоні лінії" у відносинах з РФ – Макрон

Усі новини...
погода
Погода: насувається холодний циклон, можливі заморозки
В Україні оголосили штормове попередження через заморозки
На вихідних в Україні подекуди дощитиме, але буде тепло
Останні новини
10:31
ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки
10:24
Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим
10:14
МЗС Росії пообіцяло відповідь на "фокуси" Чехії з висилкою 18 дипломатів
09:55
Погода: синоптики попередили про дощі та прохолодні ночі
09:11
На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ
08:54
Три країни запропонували майданчики для зустрічі Байдена та Путіна
08:23
Коронавірус: більше 10 тисяч нових заражень, 250 хворих померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські кораблі в Чорному морі, затримання українського консула у РФ
07:48
Бойовики 18 разів гатили по позиціях ЗСУ
07:21
"Росатом" можуть не допустити до тендеру на будівництво блоку АЕС у Чехії
Усі новини...