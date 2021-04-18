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Погода: синоптики попередили про дощі та прохолодні ночі

Неділя, 18 квітня 2021, 09:55
Погода: синоптики попередили про дощі та прохолодні ночі
Фото: proprepiaf

В Україні у неділю а також на початку наступного тижня збережеться дощова погода з нічним зниженням температури, вдень у всіх регіонах від +10 до +15 градусів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 18 квітня хмарно з проясненнями. У північних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер слабкий. Температура вночі 2-7° тепла, у західних, центральних, південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.

У Києві та столичному регіоні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, близько 5° тепла, вдень прогріється до +13°.

Хмарна погода збережеться в Україні в понеділок та вівторок 19-20 квітня. У Карпатському регіоні невеликий дощ, у горах з мокрим снігом.

20 квітня у південних, центральних та східних областях можливі сильні дощі, пориви вітру. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні до +9°, вдень 10-15°.

У Києві та області 19-20 квітня буде хмарно, без істотних опадів, лише вдень 20 квітня пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 1-6° тепла, вдень від +10 до +15 градусів.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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