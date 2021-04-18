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Погода: синоптики предупредили о дождях и прохладных ночах

Воскресенье, 18 апреля 2021, 09:55
Погода: синоптики предупредили о дождях и прохладных ночах
Фото: proprepiaf

В Украине в воскресенье а также в начале следующей недели сохранится дождливая погода с ночным понижением температуры, днем ​​во всех регионах от +10 до +15 градусов.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 18 апреля облачно с прояснениями. В северных областях, в Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ветер слабый. Температура ночью 2-7° тепла, в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем ​​10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.

В Киеве и столичном регионе облачно с прояснениями.  Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, около 5° тепла, днем ​​пригреет до +13°.

Облачная погода сохранится в Украине в понедельник и вторник 19-20 апреля.  В Карпатском регионе небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.

20 апреля в южных, центральных и восточных областях возможны сильные дожди, порывы ветра. Температура ночью 1-6° тепла, на юге до +9°, днем ​​10-15°.

В Киеве и области 19-20 апреля будет облачно, без существенных осадков, лишь днем ​​20 апреля пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​от +10 до +15 градусов.

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Темы: погода
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