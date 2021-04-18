Погода: синоптики предупредили о дождях и прохладных ночах
В Украине в воскресенье а также в начале следующей недели сохранится дождливая погода с ночным понижением температуры, днем во всех регионах от +10 до +15 градусов.
Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: 18 апреля облачно с прояснениями. В северных областях, в Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
Ветер слабый. Температура ночью 2-7° тепла, в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.
В Киеве и столичном регионе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, около 5° тепла, днем пригреет до +13°.
Облачная погода сохранится в Украине в понедельник и вторник 19-20 апреля. В Карпатском регионе небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.
20 апреля в южных, центральных и восточных областях возможны сильные дожди, порывы ветра. Температура ночью 1-6° тепла, на юге до +9°, днем 10-15°.
В Киеве и области 19-20 апреля будет облачно, без существенных осадков, лишь днем 20 апреля пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 1-6° тепла, днем от +10 до +15 градусов.