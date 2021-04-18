Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим

Неділя, 18 квітня 2021, 10:24

Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Таке нововведення міститься в "указі" очільника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.

З суботи "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду в Крим пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.

Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.

Теми: КримокупаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ

Коронавірус: більше 10 тисяч нових заражень, 250 хворих померли

Два бойових британських кораблі увійдуть у Чорне море – ЗМІ

відеоРосійські окупанти обстріляли житлові будинки на Донеччині

Росія представляє загрозу безпеці Європи – міністр оборони Німеччини

Захід повинен позначити "червоні лінії" у відносинах з РФ – Макрон

Усі новини...
Крим
Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море
Росія перекинула в Крим штурмовики
Росія стягнула до окупованого Криму мотострілецькі з'єднання з Кавказу
Останні новини
10:31
ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки
10:24
Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим
10:14
МЗС Росії пообіцяло відповідь на "фокуси" Чехії з висилкою 18 дипломатів
09:55
Погода: синоптики попередили про дощі та прохолодні ночі
09:11
На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ
08:54
Три країни запропонували майданчики для зустрічі Байдена та Путіна
08:23
Коронавірус: більше 10 тисяч нових заражень, 250 хворих померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські кораблі в Чорному морі, затримання українського консула у РФ
07:48
Бойовики 18 разів гатили по позиціях ЗСУ
07:21
"Росатом" можуть не допустити до тендеру на будівництво блоку АЕС у Чехії
Усі новини...