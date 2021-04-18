Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим
Неділя, 18 квітня 2021, 10:24
Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.
Джерело: Крим.Реалії
Деталі: Таке нововведення міститься в "указі" очільника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.
З суботи "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду в Крим пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.
Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.