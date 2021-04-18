Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим

Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Таке нововведення міститься в "указі" очільника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова.

З суботи "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду в Крим пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.

Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на порталі окупантів.