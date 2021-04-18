Россия ввела новое правило въезда в оккупированный Крым
Воскресенье, 18 апреля 2021, 10:24
Оккупационные власти Крыма с 17 апреля требует от людей, которых считаютт иностранными гражданами и лицами без гражданства, делать ПЦР-тесты на коронавирус.
Источник: Крым.Реалии
Детали: Такое нововведение содержится в "указе" главы оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова.
С субботы "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда в Крым пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Также необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на портале оккупантов.