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Россия ввела новое правило въезда в оккупированный Крым

Воскресенье, 18 апреля 2021, 10:24
Россия ввела новое правило въезда в оккупированный Крым

Оккупационные власти Крыма с 17 апреля требует от людей, которых считаютт иностранными гражданами и лицами без гражданства, делать ПЦР-тесты на коронавирус.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Такое нововведение содержится в "указе" главы оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова.

С субботы "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда в Крым пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на портале оккупантов.

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Темы: КрымоккупацияРосcия
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