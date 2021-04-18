Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия ввела новое правило въезда в оккупированный Крым

Воскресенье, 18 апреля 2021, 10:24

Оккупационные власти Крыма с 17 апреля требует от людей, которых считаютт иностранными гражданами и лицами без гражданства, делать ПЦР-тесты на коронавирус.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Такое нововведение содержится в "указе" главы оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова.

С субботы "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда в Крым пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на портале оккупантов.

Темы: КрымоккупацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНа складах, взорванных агентами РФ в Чехии, было оружие для Украины - СМИ

Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли

Два боевых британских корабля войдут в Черное море – СМИ

видеоРоссийские оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области

Россия представляет угрозу безопасности Европы – министр обороны Германии

Запад должен обозначить "красные линии" в отношениях с РФ – Макрон

Все новости...
Крым
Артиллерийские и десантные корабли РФ зашли в Черное море
Россия перебросила в Крым штурмовики
Россия стянула в оккупированный Крым мотострелковые соединения с Кавказа
Последние новости
10:31
ООН: Женщины получают на 30% меньше пенсии чем мужчины
10:24
Россия ввела новое правило въезда в оккупированный Крым
10:14
МИД России пообещал ответ на "фокусы" Чехии с высылкой 18 дипломатов
09:55
Погода: синоптики предупредили о дождях и прохладных ночах
09:11
видеоНа складах, взорванных агентами РФ в Чехии, было оружие для Украины - СМИ
08:54
Три страны предложили площадки для встречи Байдена и Путина
08:23
Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские корабли в Черном море, задержание украинского консула в РФ
07:48
Боевики 18 раз били по позициям ВСУ
07:21
"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии
Все новости...