Британія, згадавши про Солсбері, підтримала рішення Чехії видворити росіян

Британія повністю підтримує Чехію та її рішення вислати 18 співробітників російського посольства через організацію вибуху на військовому складі в 2014 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.

"Велика Британія повністю підтримує наших чеських союзників, які показали, наскільки далеко підуть російські спецслужби у своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції в Європі", - йдеться у заяві міністра, оприлюдненій в неділю на офіційному сайті британського уряду.

"Це показує модель поведінки Москви, після нападу з "Новічком" у Солсбері… Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері, і вітаємо дії чеської влади зробити те ж саме. Росія повинна утриматися від дій, які порушують основні міжнародні норми", - додав глава МЗС Британії.

5 вересня 2018 року в Британії були пред'явлені звинувачення двом громадянам Росії, агентам ГРУ, відомим як "Александр Петров" і "Руслан Боширов", у змові з метою вбивства Сергєя Скрипаля.

Чеська влада заявила, що "Петров" і "Боширов" стоять за загибеллю двох мирних жителів у зв’язку з вибухом на складі боєприпасів в чеському місті Врбетице в 2014 році.

17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації вибуху.