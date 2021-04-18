Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британія, згадавши про Солсбері, підтримала рішення Чехії видворити росіян

Неділя, 18 квітня 2021, 14:48

Британія повністю підтримує Чехію та її рішення вислати 18 співробітників російського посольства через організацію вибуху на військовому складі в 2014 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.

"Велика Британія повністю підтримує наших чеських союзників, які показали, наскільки далеко підуть російські спецслужби у своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції в Європі", - йдеться у заяві міністра, оприлюдненій в неділю на офіційному сайті британського уряду. 

"Це показує модель поведінки Москви, після нападу з "Новічком" у Солсбері… Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері, і вітаємо дії чеської влади зробити те ж саме. Росія повинна утриматися від дій, які порушують основні міжнародні норми", - додав глава МЗС Британії.

5 вересня 2018 року в Британії були пред'явлені звинувачення двом громадянам Росії, агентам ГРУ, відомим як "Александр Петров" і "Руслан Боширов", у змові з метою вбивства Сергєя Скрипаля.

Чеська влада заявила, що "Петров" і "Боширов" стоять за загибеллю двох мирних жителів у зв’язку з вибухом на складі боєприпасів в чеському місті Врбетице в 2014 році.

17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації вибуху.

Теми: ЧехіяВелика БританіяРосіядипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО

Агресія РФ: Рада міністрів ЄС збирається на засідання, запросили Україну

відео, фотоСтіну посольства Росії у Празі облили "кров'ю"

Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим

На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ

Коронавірус: більше 10 тисяч нових заражень, 250 хворих померли

Усі новини...
Чехія
Україна підтримала висилку 18 російських дипломатів з Чехії
РФ готує відповідь на висилку дипломатів з Праги і натякає на закриття посольства Чехії
Стіну посольства Росії у Празі облили "кров'ю"
Останні новини
15:14
Вибухи в Чехії: "Петров" і "Боширов" заклали вибухівку, вона спрацювала раніше - ЗМІ
14:59
"Потрібно діяти швидко": Прихильники Навального готуються до протестів
14:48
Британія, згадавши про Солсбері, підтримала рішення Чехії видворити росіян
14:41
МАУ перестане здійснювати міжнародні рейси з Івано-Франківська та Вінниці
14:24
фото, мапаУ Криму окупанти розгорнули масштабний військовий табір
13:47
Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО
13:41
Україна підтримала висилку 18 російських дипломатів з Чехії
13:30
У Києві від Covid померли ще 26 людей
12:57
У Twitter стався збій
12:17
РФ готує відповідь на висилку дипломатів з Праги і натякає на закриття посольства Чехії
Усі новини...