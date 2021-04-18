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Британия, вспомнив о Солсбери, поддержала решение Чехии выдворить россиян

Воскресенье, 18 апреля 2021, 14:48

Великобритания полностью поддерживает Чехию и ее решение выслать 18 сотрудников российского посольства из-за организации взрыва на военном складе в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдут российские спецслужбы в своих попытках провести опасные и вредоносные операции в Европе", - говорится в заявлении министра, обнародованном в воскресенье на официальном сайте британского правительства.

"Это показывает модель поведения Москвы, после нападения с "Новичкам" в Солсбери... Мы как никогда полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери, и приветствуем действия чешских властей сделать то же самое. Россия должна воздержаться от действий, нарушающих основные международные нормы", - добавил глава МИД Британии.

5 сентября 2018 года в Великобритании были предъявлены обвинения двум гражданам России, агентам ГРУ, известным как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", в сговоре с целью убийства Сергее Скрипаля.

Чешские власти заявили, что "Петров" и "Боширов" стоят за гибелью двух мирных жителей в связи со взрывом на складе боеприпасов в чешском городе Врбетице в 2014 году.

17 апреля 2021 года на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации взрыва.

Темы: ЧехияВеликобританияРосcиядипломатические отношения
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