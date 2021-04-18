Вибухи в Чехії: "Петров" і "Боширов" заклали вибухівку, вона спрацювала раніше - ЗМІ

Два офіцери російської військової розвідки, Олександр Мішкін, відомий як "Александр Петров", та Анатолій Чепіга, відомий як "Руслан Боширов", були на місці вибуху у чеському Врбетице 15 жовтня 2014 року, за день до того, як склад боєприпасів злетів у повітря.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише чеське видання Lidovky з посиланням на три незалежні джерела.

Російських агентів, яких звинувачують в отруєнні в Солсбері, на місці вибуху допомогли виявити кадри із камер відеоспостереження, пише видання.

За інформацією одного з джерел, агенти РФ проникли в будівлю 15 жовтня і заклали там вибуховий пристрій. Однак, швидше за все, він вибухнув раніше, ніж планувалося.

"Вони заклали туди вибухівку. Пастка була для клієнтів за кордоном, але, ймовірно, вибухнула раніше. Ймовірно, вони хотіли вбити когось, кому призначалася зброя. Це слідча версія", - заявило на умовах анонімності джерело, наближене до слідства.

Перший вибух на складі № 16 стався 16 жовтня. Другий вибух стався 3 грудня на складі № 12. "Можна сказати, що сталося те, що не було заплановано таким чином", - прокоментував чеський віцепрем'єр Ян Гамачек. Він сказав, що за версією слідства другий вибух стався в той час, коли боєприпаси повинні були знаходитися в Болгарії.

У суботу ввечері поліція заявила, що Мішкін і Чепіга використовували різні особистості під час перебування у Чехії. Вони пробули в країні п'ять днів до першого вибуху у Врбетице.

"Вони використовували як мінімум дві особи, спочатку ідентифіковані за двома російськими паспортами на ім'я Александра Петрова і Руслана Боширова, потім за молдовським паспортом на ім'я Ніколая Попа і паспортом, виданим Таджикистаном, на ім'я Руслана Табарова", - заявила поліція.

Спецслужби з детективами працювали над розслідуванням справи протягом декількох років, проте новий розвиток у ній стався лише нещодавно.

"У нас був запит про в'їзд цих двох осіб з 2014 року, але той факт, що вони розшукуються, ми з'ясували тільки після перевірки файлу. З'явився кадр з камер, і в минулому році хтось розумний сказав, що десь уже бачив цю пару", - розповів виданню офіцер з великим досвідом роботи у чеських спецслужбах.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group.

Отримувачем зброї була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів – у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новічок".

Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.

Після звинувачення РФ в організації вибуху Чехія висилає 18 російських дипломатів.