Взрывы в Чехии: "Петров" и "Боширов" заложили взрывчатку, она сработала раньше - СМИ

Два офицера российской военной разведки, Александр Мишкин, известный как "Александр Петров", и Анатолий Чепига, известный как "Руслан Боширов", были на месте взрыва в чешском Врбетице 15 октября 2014 года, за день до того, как склад боеприпасов взорвался.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет чешское издание Lidovky со ссылкой на три независимых источника.

Российских агентов, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, на месте взрыва помогли выявить кадры с камер видеонаблюдения, пишет издание.

По информации одного из источников, агенты РФ проникли в здание 15 октября и заложили там взрывное устройство. Однако, скорее всего, оно взорвалось раньше, чем планировалось.

"Они заложили туда взрывчатку. Ловушка была для клиентов за рубежом, но, вероятно, взорвалась раньше. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия", - заявил на условиях анонимности источник, близкий к следствию.

Первый взрыв на складе № 16 произошел 16 октября. Второй взрыв произошел 3 декабря на складе № 12. "Можно сказать, что произошло то, что не было запланировано таким образом", - прокомментировал чешский вице-премьер Ян Гамачек. Он сказал, что по версии следствия второй взрыв произошел в то время, когда боеприпасы должны были находиться в Болгарии.

В субботу вечером полиция заявила, что Мишкин и Чепига использовали разные личности во время пребывания в Чехии. Они пробыли в стране пять дней до первого взрыва в Врбетице.

"Они использовали как минимум две личности, сначала были идентифицированы по двум российскими паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, затем по молдавскому паспорту на имя Николая Попа и паспорту, выданному Таджикистаном на имя Руслана Табарова", - заявила полиция.

Спецслужбы с детективами работали над расследованием дела в течение нескольких лет, однако новое развитие в нем произошел совсем недавно.

"У нас был запрос о въезде этих двух лиц с 2014 года, но тот факт, что они разыскиваются, мы выяснили только после проверки файла. Появился кадр с камер, и в прошлом году кто-то умный сказал, что где-то уже видел эту пару", - рассказал офицер с большим опытом работы в чешских спецслужбах.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Подорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. К тому времени они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group.

Получателем оружия была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарском бизнесмену, легальном торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов - в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.

После обвинения РФ в организации взрыва Чехия высылает 18 российских дипломатов.