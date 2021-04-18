Біля кордону з Румунією виявили тіло українського прикордонника з кульовим пораненням

У Чернівецькій області в неділю неподалік пункту пропуску "Порубне" прикордонники виявили застреленим свого колегу.

Джерело: керівник пресслужби Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні вранці під час несення служби прикордонний наряд почув постріл на кордоні. Туди негайно виїхала служба реагування, яка й виявила непритомного військового із вогнепальним пораненням в область серця. Він також перебував у наряді, а біля нього була використана його штатна зброя".

Деталі: Після виявлення пораненого військового на місце події одразу викликали медиків та поліцію. Лікарі констатували смерть від вогнепального поранення в область грудей.

У прикордонному загоні зазначають, що військовий по службі характеризувався позитивно, йому було 24 роки.

Правоохоронці з'ясовують можливі причини трагічного випадку.