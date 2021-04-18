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У границы с Румынией обнаружили тело украинского пограничника с пулевым ранением

Воскресенье, 18 апреля 2021, 15:34
У границы с Румынией обнаружили тело украинского пограничника с пулевым ранением

В Черновицкой области в воскресенье недалеко от пункта пропуска "Порубное" пограничники обнаружили застреленным своего коллегу.

Источник: руководитель пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сегодня утром во время несения службы пограничный наряд услышал выстрел на границе. Туда немедленно выехала служба реагирования, которая и обнаружила без сознания военного с огнестрельным ранением в область сердца. Он также находился в наряде, а у возле него находилось его использованное штатное оружие".

Детали: После обнаружения раненого военного на место происшествия сразу вызвали медиков и полицию. Врачи констатировали смерть от огнестрельного ранения в область груди.

В пограничном отряде отмечают, что военный по службе характеризовался положительно, ему было 24 года.

Правоохранители выясняют возможные причины трагического случая.

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Темы: Пограничная службаоружие
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