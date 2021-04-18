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Росія угледіла слід США у видворенні дипломатів з Чехії

Неділя, 18 квітня 2021, 15:51
Росія угледіла слід США у видворенні дипломатів з Чехії

Росія висловила рішучий протест Чехії у зв'язку з висилкою 18 співробітників посольства РФ та пригрозила заходами у відповідь.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, оприлюдненій в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Влада Чехії ухвалила безпрецедентне рішення про висилку 18 співробітників російського посольства під голослівними і надуманими приводами про причетність російських спецслужб до вибуху в 2014 році на військових складах в населеному пункті Врбетице", - заявило міністерство.

В МЗС РФ додали, що у цьому "ворожому кроці" не можна "не бачити також американський слід"

"У прагненні догодити США на тлі недавніх американських санкцій відносно Росії чеська влада по цій частині навіть перевершили своїх заокеанських господарів", - заявили в міністерстві та пообіцяли вжити "відповідні заходи, які змусять авторів цієї провокації усвідомити всю повноту відповідальності за руйнування основ нормального розвитку відносин між нашими країнами".

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу. 

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Теми: ЧехіяСШАРосіядипломатичні відносини
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