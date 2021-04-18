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Россия увидела след США в выдворении своих дипломатов из Чехии

Воскресенье, 18 апреля 2021, 15:51
Россия увидела след США в выдворении своих дипломатов из Чехии

Россия выразила решительный протест Чехии в связи с высылкой 18 сотрудников посольства РФ и пригрозила ответными мерами.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице", - заявило министерство.

В МИД РФ добавили, что в этом "враждебном шаге" нельзя "не увидеть также американский след".

"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - заявили в министерстве и пообещали принять "соответствующие меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами".

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Темы: ЧехияСШАРосcиядипломатические отношения
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