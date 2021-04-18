"Аерофлот" відправить більший літак до Праги на тлі висилки дипломатів

Ескалація відносин між Чехією і Росією внесе зміни в повітряний транспорт між Прагою і Москвою - у понеділок "Аерофлот" як виняток відправить на рейс до Праги літак Airbus A330-200.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Zdopravy.

Хоча компанія офіційно не вказала причину використання машини більшого розміру під час обмеженого попиту через пандемію, можна припустити, що це реакція на висилку 18 російських дипломатів з Чехії разом з членами їх сімей, підкреслює видання.

Літак з Москви прилітає до Праги о 12 годині, вилітає о 14:30. "Аерофлот" зазвичай використовує на цьому маршруті Airbus A320 місткістю 158 осіб. A330-200 в версії "Аерофлоту" вміщує 241 пасажира.

Широкофюзеляжний літак "Аерофлоту" вже з'являвся в Празі в минулому. Торік, коли вибухнула пандемія, російський перевізник таким чином задовольнив зрослий попит громадян Росії на повернення додому і використовував Boeing 777-300.

Два роки тому, щоб замінити скасовані рейси під час невеликої повітряної торгової війни між двома країнами, він послав A330-200 в Прагу.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Росія висловила рішучий протест Чехії у зв'язку з висилкою 18 співробітників посольства РФ та пригрозила заходами у відповідь.