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"Аэрофлот" отправит самолет побольше в Прагу на фоне высылки дипломатов

Воскресенье, 18 апреля 2021, 17:50

Эскалация отношений между Чехией и Россией внесет изменения в воздушный транспорт между Прагой и Москвой - в понедельник "Аэрофлот" в виде исключения отправит на рейс в Прагу самолет Airbus A330-200.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Zdopravy.

Хотя компания официально не указала причину использования машины большего размера при ограниченном спросе из-за пандемии, можно предположить, что это реакция на высылку 18 российских дипломатов из Чехии вместе с членами их семей, подчеркивает издание.

Самолет из Москвы прилетает в Прагу в 12:00, вылетает в 14:30. "Аэрофлот" обычно использует на этом маршруте Airbus A320 вместимостью 158 человек. A330-200 в версии "Аэрофлота" вмещает 241 пассажира.

Широкофюзеляжный самолет "Аэрофлота" уже появлялся в Праге в прошлом. В прошлом году, когда разразилась пандемия, российский перевозчик таким образом удовлетворил возросший спрос граждан России на возвращение домой и использовал Boeing 777-300.

Два года назад, чтобы заменить отмененные рейсы во время небольшой воздушной торговой войны между двумя странами, он послал A330-200 в Прагу.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Россия выразила решительный протест Чехии в связи с высылкой 18 сотрудников посольства РФ и пригрозила ответными мерами.

Темы: ЧехияРосcия


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