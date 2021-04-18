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Сертифікат про імунітет до COVID буде сумісний з європейським – Шмигаль

Неділя, 18 квітня 2021, 18:25

Україна співпрацюватиме з Єврокомісією щодо сумісності українського та європейського сертифікатів про імунітет до COVID-19.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.

Відповідних домовленостей на моє доручення досягла віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою.

Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести".

Деталі: Шмигаль зазначив, що сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою.

Що передувало: Єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку. 

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціяЄСШмигаль


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