Сертификат об иммунитете к COVID будет совместим с европейским – Шмыгаль

Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией в отношении совместимости украинского и европейского сертификатов об иммунитете к COVID-19.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.

Соответствующих договоренностей по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты".

Детали: Шмыгаль отметил, что совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

Что предшествовало: Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.