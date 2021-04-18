Експрезидент Естонії закликав заборонити росіянам в'їзд до ЄС
Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликає заборонити громадянам Росії в'їзд до Євросоюзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин.
Джерело: Ільвес у Twitter
Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021
Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.
Just freeze visas except for family emergencies.
It is Europe's security at stake.
Enough.
Дослівно: "Можливо, необхідний тайм-аут для будь-яких, я маю на увазі будь-яких візитів із Росії. До вторгнення у Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС.
Просто заморозьте візи, крім надзвичайних сімейних обставин. На кону – безпека Європи. Досить".
Довідка: Ільвес був президентом Естонії з 2006 по 2016 рік, очолював Соціал-демократичну партію Естонії.