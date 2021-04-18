Експрезидент Естонії закликав заборонити росіянам в'їзд до ЄС

Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликає заборонити громадянам Росії в'їзд до Євросоюзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин.

Джерело: Ільвес у Twitter

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.



Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.



Just freeze visas except for family emergencies.



It is Europe's security at stake.



Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Дослівно: "Можливо, необхідний тайм-аут для будь-яких, я маю на увазі будь-яких візитів із Росії. До вторгнення у Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС.

Просто заморозьте візи, крім надзвичайних сімейних обставин. На кону – безпека Європи. Досить".

Довідка: Ільвес був президентом Естонії з 2006 по 2016 рік, очолював Соціал-демократичну партію Естонії.