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Експрезидент Естонії закликав заборонити росіянам в'їзд до ЄС

Неділя, 18 квітня 2021, 18:53

Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликає заборонити громадянам Росії в'їзд до Євросоюзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин.

Джерело: Ільвес у Twitter

Дослівно: "Можливо, необхідний тайм-аут для будь-яких, я маю на увазі будь-яких візитів із Росії. До вторгнення у Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС.

Просто заморозьте візи, крім надзвичайних сімейних обставин. На кону – безпека Європи. Досить".

Довідка: Ільвес був президентом Естонії з 2006 по 2016 рік, очолював Соціал-демократичну партію Естонії.

Українська правда
Теми: ЕстоніяЄСРосія


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