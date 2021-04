Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в ЕС

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призывает запретить гражданам России въезд в Евросоюз, за ​​исключением чрезвычайных семейных обстоятельств.

Источник: Ильвес в Twitter

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.



Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.



Just freeze visas except for family emergencies.



It is Europe's security at stake.



Enough.