Росія висилає 20 чеських дипломатів

Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата", вони повинні до кінця дня 19 квітня залишити територію РФ.

Джерело: МЗС РФ

Деталі: У повідомленні йдеться, що в неділю до МЗС Росії був викликаний посол Чеської Республіки в РФ Вітезслав Півонька.

Дослівно: "Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В.Півоньці повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персона нон грата". Їм наказано до закінчення дня 19 квітня 2021 року залишити територію нашої країни.

Чеській стороні також пред'явлена ​​вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії. Послу вручено відповідну ноту".

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