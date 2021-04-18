Росія висилає 20 чеських дипломатів
Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата", вони повинні до кінця дня 19 квітня залишити територію РФ.
Джерело: МЗС РФ
Деталі: У повідомленні йдеться, що в неділю до МЗС Росії був викликаний посол Чеської Республіки в РФ Вітезслав Півонька.
Дослівно: "Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В.Півоньці повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персона нон грата". Їм наказано до закінчення дня 19 квітня 2021 року залишити територію нашої країни.
Чеській стороні також пред'явлена вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії. Послу вручено відповідну ноту".
Передісторія:
- Чехія в суботу заявила, що висилає 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу в 2014 році.
- За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.
- Росія заявляла, що готує відповідь на висилку 18 дипломатів з Праги і натякнула на "закриття посольства Чехії".