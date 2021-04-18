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Россия высылает 20 чешских дипломатов

Воскресенье, 18 апреля 2021, 22:04

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персонами нон грата", они должны до конца дня 19 апреля покинуть территорию РФ.

Источник: МИД РФ

Детали: В сообщении говорится, что в воскресенье в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька.

Дословно: "Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота".

Предыстория:

  • Чехия в субботу заявила, что высылает 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада в 2014 году.
  • По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.
  • Россия заявляла, что готовит ответ на высылку 18 дипломатов из Праги и намекала на "закрытие посольства Чехии".

Украинская правда
Темы: РосcияЧехия


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