У багатоповерхівці Києва обвалилися балкони

У 9-поверхівці на вулиці Половецькій у Шевченківському районі столиці на 7 поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони нижніх поверхів.

Джерело: ДСНС, КМДА

Деталі: У 9-поверховому житловому будинку на 7-му поверсі сталося руйнування елементів балкону, які зачепили балкони 6-го та частково 5-го поверхів.

Двір будинку огороджено, вирішується питання щодо демонтажу обвислих конструкцій.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення ситуації наразі встановлюється.

Нагадаємо: В Одесі на початку березня обвалилася частина будинку-пам’ятки архітектури – буквально перед цим із того будинку і подвір’я поряд відселили 16 жителів з дев’яти квартир.