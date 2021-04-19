Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В многоэтажке Киева обвалились балконы

Понедельник, 19 апреля 2021, 02:17
В многоэтажке Киева обвалились балконы

В 9-этажке на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы на 7 этаже обвалился балкон, задев балконы нижних этажей.

Источник: ДСНС, КГГА

Детали: В 9-этажном жилом доме на 7-м этаже произошло разрушение элементов балкона, которые затронули балконы 6-го и частично 5-го этажей.

Двор дома огражден, решается вопрос о демонтаже обвисших конструкций.

На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения ситуации устанавливается.

Напомним: В Одессе обрушилась часть дома-памятника архитектуры – буквально перед этим из того дома и двора рядом отселили 16 жителей из девяти квартир.

Украинская правда
Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: