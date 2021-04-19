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В многоэтажке Киева обвалились балконы

Понедельник, 19 апреля 2021, 02:17

В 9-этажке на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы на 7 этаже обвалился балкон, задев балконы нижних этажей.

Источник: ДСНС, КГГА

Детали: В 9-этажном жилом доме на 7-м этаже произошло разрушение элементов балкона, которые затронули балконы 6-го и частично 5-го этажей.

Двор дома огражден, решается вопрос о демонтаже обвисших конструкций.

На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения ситуации устанавливается.

Напомним: В Одессе обрушилась часть дома-памятника архитектуры – буквально перед этим из того дома и двора рядом отселили 16 жителей из девяти квартир.

Украинская правда
Темы: Киев


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