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У Британії влаштовують концерт на 5 тисяч осіб без масок і дотримання дистанції

Понеділок, 19 квітня 2021, 03:12
У Британії влаштовують концерт на 5 тисяч осіб без масок і дотримання дистанції

У Ліверпулі влаштують пілотний захід – концерт на 5 тисяч осіб із тестуванням на коронавірус, проте без дотримання карантинних обмежень.

Джерело: DW, The Guardian

Деталі: У Ліверпулі 2 травня відбудеться музичний концерт за участі п'яти тисяч глядачів без масок та дотримання між ними дистанції.

Цей захід за участі рок-гурту Blossoms є частиною пілотного проєкту британського уряду.

Глядачі повинні будуть зробити тест на коронавірус до та після концерту, але під час нього перебуватимуть без масок і без дотримання дистанції.

Проте існують і певні обмеження: на концерт не зможуть потрапити вагітні чи люди із вразливим здоров’ям.

За словами міністра культури Великобританії Олівера Даудена, тестування на коронавірус є ключовим для відновлення проведення масових заходів.

Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Великобританії Метью Генкок заявив, що результати пілотного проєкту відіграють важливу роль у концепції безпеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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