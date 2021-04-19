Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии устраивают концерт на 5 тысяч человек без масок и соблюдение дистанции

Понедельник, 19 апреля 2021, 03:12

В Ливерпуле устроят пилотный мероприятие – концерт в 5 тысяч человек с тестированием на коронавирус, но без соблюдения карантина.

Источник: DW, The Guardian

Детали: В Ливерпуле 2 мая состоится музыкальный концерт с участием пяти тысяч зрителей без масок и соблюдение между ними дистанции.

Это мероприятие с участием рок-группы Blossoms является частью пилотного проекту британского правительства.

Зрители должны будут сделать тест на коронавирус до и после концерта, но во время его находиться без масок и без соблюдения дистанции.

Однако существуют и определенные ограничения: на концерт не смогут попасть беременные или люди с уязвимым здоровьем.

По словам министра культуры Великобритании Оливера Даудена, тестирование на коронавирус является ключевым для восстановления проведения массовых мероприятий.

В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заявил, что результаты пилотного проекту играют важную роль в концепции безопасности.

Темы: Британиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно имя бойца, погибшего в воскресенье

Россия высылает 20 чешских дипломатов

"Госпереворот" в Беларуси: в КГБ заявили, что задержанные дают признательные показания

В МИД рассказали, как РФ шантажирует Украину из-за решения выслать дипломата

Оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного

Сертификат об иммунитете к COVID будет совместим с европейским – Шмыгаль

Все новости...
Британия
Два боевых британских корабля войдут в Черное море – СМИ
Сообщили дату похорон принца Филиппа
В Британии за сутки вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей
Последние новости
03:12
В Британии устраивают концерт на 5 тысяч человек без масок и соблюдение дистанции
02:17
В многоэтажке Киева обвалились балконы
01:38
Из-за распространения коронавируса в Канаде закрывают границы крупнейшие провинции
00:59
В Штатах более 50% взрослого населения прививали от COVID-19 первой дозой
00:22
Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer: кого прививают первыми
23:58
В США рассказали о махинациях Коломойского с заводами и небоскребами
23:09
Стало известно имя бойца, погибшего в воскресенье
22:46
В США и Польше прокомментировали обвинения ФСБ о "покушении на Лукашенко"
22:36
Новости экономики: рекордсмены по возмещению НДС и рост зарплат
22:04
Россия высылает 20 чешских дипломатов
Все новости...