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В Британии устраивают концерт на 5 тысяч человек без масок и соблюдение дистанции

Понедельник, 19 апреля 2021, 03:12
В Британии устраивают концерт на 5 тысяч человек без масок и соблюдение дистанции

В Ливерпуле устроят пилотный мероприятие – концерт в 5 тысяч человек с тестированием на коронавирус, но без соблюдения карантина.

Источник: DW, The Guardian

Детали: В Ливерпуле 2 мая состоится музыкальный концерт с участием пяти тысяч зрителей без масок и соблюдение между ними дистанции.

Это мероприятие с участием рок-группы Blossoms является частью пилотного проекту британского правительства.

Зрители должны будут сделать тест на коронавирус до и после концерта, но во время его находиться без масок и без соблюдения дистанции.

Однако существуют и определенные ограничения: на концерт не смогут попасть беременные или люди с уязвимым здоровьем.

По словам министра культуры Великобритании Оливера Даудена, тестирование на коронавирус является ключевым для восстановления проведения массовых мероприятий.

В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заявил, что результаты пилотного проекту играют важную роль в концепции безопасности.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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