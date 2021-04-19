В Британии устраивают концерт на 5 тысяч человек без масок и соблюдение дистанции

В Ливерпуле устроят пилотный мероприятие – концерт в 5 тысяч человек с тестированием на коронавирус, но без соблюдения карантина.

Источник: DW, The Guardian

Детали: В Ливерпуле 2 мая состоится музыкальный концерт с участием пяти тысяч зрителей без масок и соблюдение между ними дистанции.

Это мероприятие с участием рок-группы Blossoms является частью пилотного проекту британского правительства.

Зрители должны будут сделать тест на коронавирус до и после концерта, но во время его находиться без масок и без соблюдения дистанции.

Однако существуют и определенные ограничения: на концерт не смогут попасть беременные или люди с уязвимым здоровьем.

По словам министра культуры Великобритании Оливера Даудена, тестирование на коронавирус является ключевым для восстановления проведения массовых мероприятий.

В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заявил, что результаты пилотного проекту играют важную роль в концепции безопасности.