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У НАТО підтримали Чехію, нагадавши про небезпечну поведінку Росії

Понеділок, 19 квітня 2021, 10:21
У НАТО підтримали Чехію, нагадавши про небезпечну поведінку Росії
Фото з Twitter ЄП

У НАТО заявили, що підтримують свого члена Чехію, яка проводить розслідування щодо "зловмисних дій" Росії на своїй території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник НАТО 18 квітня, передає агенція Reuters.

"Це є наслідком небезпечної поведінки з боку Росії. Ми висловлюємо співчуття близьким жертв вибуху у Врбетице. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив представник НАТО, коментуючи рішення  Праги вислаті 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.

Чехія заявила, що повідомила союзників з НАТО та Європейського Союзу, що підозрює Росію у вибуху 2014 року.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять це питання на своєму засіданні в понеділок.

Державний департамент США схвалив тверду реакцію Праги на "підривні дії Росії на чеській землі".

Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата у відповідь на рішення Праги вислати 18 російських дипломатів через організацію агентами РФ вибухів на складі боєприпасів у 2014 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОЧехіяРосія
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