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В НАТО поддержали Чехию, напомнив об опасном поведении России

Понедельник, 19 апреля 2021, 10:21
В НАТО поддержали Чехию, напомнив об опасном поведении России
Фото с Twitter ЕП

В НАТО заявили, что поддерживают своего члена Чехию, которая проводит расследование "злонамеренных действий" России на своей территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель НАТО 18 апреля, передает агентство Reuters.

"Это является следствием опасного поведения со стороны России. Мы выражаем соболезнования близким жертв взрыва во Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил представитель НАТО, комментируя решение Праги выслать 18 российских дипломатов из-за подозрения в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Чехия заявила, что сообщила союзникам НАТО и Европейского Союза, что подозревает Россию во взрыве 2014 года.

Министры иностранных дел Европейского Союза обсудят этот вопрос на своем заседании в понедельник.

Государственный департамент США одобрил твердую реакцию Праги на "подрывные действия России на чешской земле".

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на решение Праги выслать 18 российских дипломатов из-за организации агентами РФ взрывов на складе боеприпасов в 2014 году.

Темы: НАТОЧехияРосcия
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