12 клубів Європи створюють футбольну Суперлігу – УЄФА проти

12 європейських клубів оголосили про створення футбольної Суперліги і готові обговорити з ФІФА та УЄФА подальшу співпрацю.

Джерело: Sportarena

Деталі: Засновують Суперлігу "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенхем", "Реал", "Барселона", "Атлетіко", "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

Управляти турніром будуть клуби-засновники.

Очолив Суперлігу президент "Реалу" Флорентіно Перес, віце-головами будуть президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі та співвласник "Манчестер Юнайтед" Джоел Глейзер.

В офіційній заяві клубів-засновників Суперліги представлено й формат турніру:

20 клубів-учасників: 15 клубів-засновників і ще 5 команд, які щорічно будуть проходити кваліфікацію на підставі результатів попереднього сезону;

матчі посеред тижня: всі клуби-учасники продовжать виступи в своїх національних чемпіонатах, календар яких не зазнає жодних змін;

сезон Суперліги почнеться в серпні: буде сформовано дві групи по 10 команд з іграми вдома і на виїзді. По три команди з групи вийдуть в 1/4 фіналу, команди, які зайняли четверті і п'яті місця в групах змагатимуться в плей-офф за місце у чвертьфіналі. Для виходу у фінал будуть проводитися матчі на нейтральних полях, фіналісти визначаться за підсумками однієї гри.

Засновники вважають, що новий щорічний турнір забезпечить значно більше економічне зростання й підтримку європейського футболу завдяки довгостроковому зобов'язанню не обмежувати виплати солідарності, які будуть рости разом із доходами ліги.

Ці виплати солідарності будуть значно вищими, ніж виплати, зроблені поточними європейськими змаганнями, і, як очікується, перевищать 10 мільярдів євро протягом початкового періоду дії зобов'язань клубів.

Стверджується, що змагання буде побудовано на стійкій фінансовій основі, при цьому всі клуби-засновники підпишуться на систему витрат.

В обмін на свої зобов'язання клуби-засновники отримають суму в розмірі 3,5 мільярда євро виключно для підтримки своїх інвестиційних планів в інфраструктуру і компенсації впливу пандемії COVID

Засновники Суперліги готові обговорити з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) і Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) подальшу співпрацю.

Європейський футбольний союз уже виступив проти створення нового проекту.

Позицію УЄФА підтримали АПЛ, Ла Ліга, Серія А, а також футбольні асоціації Англії, Італії та Іспанії.

УЄФА повідомляв, що клубам-організаторам Суперліги заборонять брати участь у будь-яких змаганнях на національному, європейському і світовому рівнях, а їхнім футболістам можуть заборонити виступати за національні команди.

Пряма мова Переса: "Ми допоможемо футболу на всіх рівнях і виведемо його на законне місце в світі. Футбол – єдиний глобальний вид спорту в світі, який маєі понад чотири мільярди уболівальників, і наша відповідальність полягає в тому, щоб задовольнити їхні бажання".

Довідка: 19 квітня відбудеться засідання Виконкому УЄФА, на якому буде обговорюватися формат єврокубків після 2024 року.